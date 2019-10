Christian muore a 29 anni per un tragico incidente in moto: il padre lo trova sulla strada

Venerdì 4 Ottobre 2019, 16:12

Unha spezzato la vita di, ragazzo romano di 29 anni. Mercoledì sera i suoi genitori lo stavano aspettando per cena. Doveva tornare a casa ma il destino ha voluto che a casa, Christian, non ci tornasse più.Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, un frontale in moto con un'auto che veniva nel senso opposto, su via della Storta, ha stroncato la sua vita. Quella di un ragazzo che sulle due ruote c'era nato.Una lunga attesa e un ritardo sospetto, che ha spinto ilad uscire in macchina per andare a cercarlo. Qualche chilometro lungo la strada percorsa abitualmente da Christian e poi laLa strada bloccata dalle auto e dalle sirene dei vigili urbani. A terra il corpo di Christian. Più avanti la sua moto distrutta.La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire anche se, da una prima ricostruzione, lo scontro non dovrebbe stato causato dall'asfalto, a quanto pare in buone condizioni.ntanto, quella di Christian è l'ennesima vita spezzata dalla strada. E il conto, che tocca quota 110, è per Roma e provincia impietoso.