Chirurgia estetica, ecco i falsi miti spiegati dal dottor Madonna Terracina

La chirurgia estetica è sempre molto chiacchierata ma tanti ancora sono i dubbi e le credenze che comunemente circolano intorno a questa branca medica. Ne parliamo con il Dr. Francesco Madonna Terracina, Chirurgo plastico a Roma.

«È vero che ci sono diverse inesattezze nel comune immaginario in tema di chirurgia estetica. Penso ad esempio alla Liposuzione come strumento per dimagrire in fretta mentre è bene sottolineare che il ruolo di questo diffusissimo intervento è modellare al meglio la silhouette corporea. Per il forte sovrappeso il consiglio rimane infatti quello di uno stile di vita sano ed una dieta idonea. Se ne sentono tante anche sull'aumento del seno».





