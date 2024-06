Nove chihuahua abbandonati in auto a Roma, i cani salvati dalla polizia: «Chiusi in scatoloni». Denunciata la proprietaria

di Redazione web

Alcuni erano chiusi in un trasportino, altri in degli scatoloni, ma tutti si trovavano da soli all'interno di un'auto parcheggiata in strada nel quartiere Eur di Roma. È stata la Polizia di Stato del distretto di Tor Carbone a notare i nove splendidi esemplari di chihuahua abbandonati.

Gli agenti si sono immediatamenti messi sulle tracce della prorpietaria degli animali, che non si era fatta scrupoli a lasciarli in auto nonostante le temperature stiamo cominciando a innalzarsi. La donna è stata denunciata, mentre i cagnolini sono stati presi in consegna dai poliziotti, che hanno provveduto a metterli al sicuro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Giugno 2024, 12:17

