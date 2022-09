Martina, scomparsa a 14 anni a Roma. I genitori a Chi l'ha visto: «Ritrovatela, basta che sia viva»

«Ritrovatela, basta che sia viva, voglio solo sapere questo» è l'appello disperato di una madre al programma Chi l'ha visto che chiede al pubblico di aiutarla a trovare sua figlia. Si chiama Martina, la 14enne scomparsa da Roma 4 giorni fa ed è alta 1.60.

Viveva con la famiglia in zona "Magliana" e venerdì sera era uscita a mangiare qualcosa con la famiglia. «Papà mi dai dei soldi devo uscire, starò in giro» racconta il padre di Martina riportando l'ultimo episodio in cui ha visto la figlia. «Gli ho dato 30 euro - continua - chiedendole se le bastavano ed ha detto di sì. Verso le 11.30 sono rientrato a casa e mia moglie mi ha detto che la ragazza non era tornata». Il padre continua spiegando di aver chiesto anche ai fratellini se Martina fosse con loro ma niente, non era con loro. Non era neanche rientrata nel camper. «Siamo andati a cercarla di notte ma niente, la mattina dopo siamo andati a fare la denuncia» conclude il padre.

Con sè Martina non ha il cellulare, nè altro che possa farla rintracciare. «Vi preghiamo di darci una mano - chiede disperata la madre - per riportarla a casa tra i fratelli, per darci una speranza che sia viva».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 21:58

