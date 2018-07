"Chi l'ha Visto?", il marito di Luciana Fantato convocato dai carabinieri

indaga sul caso della donna picchiata e seviziata in casa adSul corpo lesioni e ustioni che l'hanno ridotta in prognosi riservata. L'amica parla ai microfoni della trasmissione di Rai Tre sottolineando i comportamenti strani della ragazza. Nei giorni scorsi aveva altri segni sospetti.La 28enne è stata trovata martedì mattina priva di sensi nel suo appartamento in via Virgilio, ad Albano. Secondo i referti medici, è stata non solo picchiata a sangue ma anche ustionata su alcune parti del corpo.È probabile, sempre secondo gli investigatori, che l’autore dell’aggressione sia un individuo fortemente disturbato a livello psichico che ha agito come un vero e proprio "maniaco".