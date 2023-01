Chi l'ha visto, Maria Elena scomparsa a 14 anni: l'appello in lacrime della mamma

di Redazione web

Disperato appello della madre di Maria Elena, in diretta tv su Rai Tre a Chi l'Ha visto con Federica Sciarelli, una 14enne scomparsa da Civitavecchia nei giorni scorsi. La mamma in lacrime in collegamento telefonico spera di poter ritrovare la sua amata figlia.

L'appello della mamma in diretta tv a Chi l'ha visto

“Aiutatemi a ritrovare mia figlia”: l'appello in diretta della mamma di Maria Elena, 14 anni, scomparsa dalla provincia di Roma, zona Civitavecchia, la mattina dell'8 gennaio. Il suo cellulare risulta spento, potrebbe avere preso un treno e non essere sola. «Qualcuno l’ha incontrata?» ha chiesto al pubblico tv la conduttrice Sciarelli con la mamma in lacrime in diretta al telefono. Sono ore d'ansia per la famiglia che spera a breve di poter riabbracciare Maria Elena.

Maria Elena scomparsa a 14 anni: cosa indossava prima di sparire nel nulla

La ragazzina al momento della scomparsa indossava una felpa nera con zip e cappuccio con la scritta ‘Champion’. Avrebbe anche indossato dei leggings neri con striscia laterale bianca, mentre ai piedi aveva degli anfibi, sempre di colore nero.

