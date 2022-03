Chef “Pulejo” lascia Milano e accende i suoi fornelli a Roma

Torna a casa Davide Puleio. Sono passati tre anni da quando è stato premiato come miglior Giovane Chef Michelin 2019, prendendo anche la sua prima stella. Stasera riaccende i fornelli.

Allora era a L'Alchimia a Milano, oggi a Roma, nella sua città, nel cuore del quartiere Prati, al civico 31/33 di via dei Gracchi. «Sono pronto a partire - racconta Puleio, felice e senza parole - Ho talmente tanta adrenalina dentro, che non ho spazio per l'emozione». Il ristorante porta il suo cognome, Pulejo, scritto con la j, mettendo l'accento sulla conduzione familiare.

«Non ci sono imprenditori terzi, ho fatto tutto con mamma e papà. In ricordo di quanto successo (la sorella Giulia nel 2018 ha perso la vita in un incidente stradale con lo chef Alessandro Narducci, ndr), questo nostro gesto ha ancora più valore. La famiglia è coraggio, è tutto». Sarà una sorta di concept, un luogo raccolto, intimo, elegante che ricorda il salotto di casa. Parola chiave è l'ospitalità, la voglia di coccolare il cliente con semplicità, «che poi è il vero lusso». E continua: «In questi anni ho lavorato, ho studiato per dare concretezza al progetto». Tanti piatti nuovi, in carta e nei due percorsi degustazione.



Immancabile il Mi-Ro, «il risotto Milano Roma, che mi identifica come fosse un viaggio in treno ideale tra le due città per me significative», il peperone in più consistenze, il raviolo con lo stracotto e quello rosso con battuta di carne cruda e panna di alpeggio «che riprende il concetto di tortellino con crema di latte».

Un percorso tutto da scoprire, conoscendo lo chef Puleio (foto di Alessandro Barattelli). Uno chef la cui parola d'ordine è sempre l'umiltà: «L'avere preso in passato una stella ha significato il coronamento di tanti sacrifici. La stella fa parte di un percorso di cui non cambierò nulla. Cercherò di fare sempre meglio».

