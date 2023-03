Chef Manuel Costa ucciso, l'ex gieffina Floriana Secondi contro il killer: «Bastardo, mio cugino era papà di 4 figli»

Emanuele Cosenza, lo chef ucciso a Roma venerdì sera, era il cugino dell'ex vincitrice del Grande Fratello Floriana Secondi. La 45enne, vincitrice della terza edizione del programma televisivo, si è sfogata sui social dopo la notizia della morte di suo cugino. «Brutto bastardo! Togliere la vita a mio cugino, padre di quattro figli, sei un essere spregevole. Sparare in testa a freddo, che Dio ti renda le tue azioni... ci sarà una giustizia terrena ma anche divina...».

I commenti

Manuel Costa, come si faceva chiamare sui social, aveva un grande seguito online, così come il suo locale "L'Osteria degli Artisti". Quasi tremila i commenti e c'è chi ricorda così Manuel: «Ho conosciuto il tuo valore, il tuo talento, la tua fantasia, la voglia di migliorare sempre te stesso e il mondo, di fare bene e armonizzare con gli altri, dare una mano sempre a tutti in prima linea».

Dissidi economici il possibile movente

Per gli inquirenti il movente dell'omicidio di Emanuele Costanza, chef noto come Manuel Costa e titolare dell'osteria degli Artisti, avvenuto ieri a Roma sarebbe da ricondurre a dissidi di natura economica. L'uomo, 41 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un 43enne di origini napoletane che si è costituito alle forze dell'ordine confessando l'omicidio avvenuto in via Germano Sommeiller nel tardo pomeriggio di venerdì. Il corpo di Costanza è stato trovato all'interno di una auto. Nei confronti del fermato l'accusa è di omicidio volontario. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Marzo 2023, 13:23

