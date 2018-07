Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Pambianchi è stato eletto all’unanimità dall’assemblea annuale dell’associazione che riunisce oltre quattromila imprese di Roma e Provincia. Oltre al neo presidente, Confimprese Roma ha votato come nuovo segretario generale Mino Dinoi.“Sono veramente orgoglioso – dichiara Cesare Pambianchi – per la fiducia accordatami dall’assemblea di Confimprese Roma area metropolitana e per l’attestato di stima espressi dal presidente confederale Guido D’Amico. Davanti a noi abbiamo una sfida importante da affrontare: quella di ridare fiducia alle piccole e medie imprese del nostro territorio già stressate da oltre dieci anni di crisi economica e molte volte, purtroppo, non al centro delle attenzioni della pubblica amministrazione. Il nostro obiettivo è quello di portare le problematiche del settore sui tavoli di confronto con l’amministrazione capitolina e in seno alla Camera di Commercio dove la nostra associazione è già presente in Consiglio con l’amico Domenico Colella. La mia prima iniziativa, quindi, sarà quella di richiedere un incontro alla Sindaca Raggi e all’assessore allo sviluppo economico, Carlo Cafarotti, per rappresentare le istanze delle imprese riunite nella nostra associazione”.