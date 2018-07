Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cesare Maria Pietroiusti, classe 1955, è il nuovo presidente del Palexpo di Roma. Una nomina che ha già scatenato mille polemiche. Pietroiusti, gallerista e una laurea in medicina, è esponente e sostenitore dell'arte relazionale con performance sperimentali. L'avanguardia insomma che spinge più in la' i confini del'arte annullandoli. Di lui si ricorda una performance in cui ingoiava e poi "restituiva" naturalmente banconote. Il senso, uno dei tanti, era decontestualizzare il denaro ma non tutti sono sensibili ai metalinguaggi dell'arte e cosi' si sono scatenate gia' le polemiche. "Il sindaco di Roma Capitale, Virginia Raggi, ha scelto e nominato come Presidente (del Palaexpo) Cesare Maria Pietroiusti: siamo sgomenti perche' il Pietroiusti, a quanto risulta dal suo curriculum, in una sua performance artistica avrebbe 'ingerito banconote per poi restituirle al legittimo proprietario dopo l'evacuazione'.Si', proprio cosi': mangia banconote e poi le rifa' - dice indignato il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi - ora speriamo che il neo direttore del Palaexpo non voglia stupirci ulteriormente ingerendo, al posto delle banconote, monete in metallo: e' questa la meritocrazia che la Raggi tanto sbandiera la sua giunta?". "E' quantomeno bizzarra la scelta di Cesare Pietroiusti come presidente del Palazzo delle Esposizioni. L'uomo che evacuava banconote, si ritrova a dirigere una delle aziende clou della macchina culturale capitolina", dichiara il consigliere Pd Marco Palumbo. "L'assunzione al #Palaexpo di Pietroiusti e' forse il primo passo per la realizzazione della 'criptovaluta'?", ironizza un'altra consigliera Ilaria PIccolo.