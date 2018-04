Cesare Damiano opinionista a Retesole: 100 secondi con l'ex ministro per l'emittente privata

Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo Michele Cucuzza, un altro volto noto approda a Retesole: questa volta, tuttavia, non si tratta di un personaggio televisivo, ma di un politico di lungo corso, ovvero, Cesare Damiano. L'ex Ministro del Lavoro, da domani, condurrà una rubrica giornaliera, della durata di cento secondi, all'interno della quale commenterà i fatti più importanti connessi all'attualità politica e non. Damiano è stato fortemente voluto dal Direttore della Tv, Marco Finelli, che così commenta la sua scelta: "Sono molto contento di accogliere in televisione un tecnico di assoluto valore, che ha accettato con entusiasmo di mettersi in gioco. Tengo a precisare - prosegue il direttore - che la sua non sarà una trasmissione politica, ma una rubrica che si pone come obiettivo quello di approfondire temi di attualità di interesse per il Paese, spiegarli, col valore aggiunto del commento di un editorialista di tutto rispetto. Ovviamente - conclude Finelli - all'interno del format sentiremo spesso la parola lavoro". La curiosità maggiore è senz'altro legata al fatto che Cesare Damiano, 70 anni a giugno, sovente ospite de talk show televisivi nazionali, non aveva mai condotto finora un programma. Comincerà a farlo a partire da domani. Il format "I cento secondi di Cesare Damiano" andrà in onda ogni giorno alle ore 14,00 sull'intero bacino di Retesole, che comprende undici canali sul digitale terrestre, con segnale nel Lazio (canale 87), Umbria (canale 13) e bassa Toscana.