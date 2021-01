Bambina di 12 anni si arrampica su una sedia e cade dal balcone: volo di sei metri, è in gravi condizioni

Un gioco trasformato in tragedia. Ha accostato una sedia alla ringhiera del balcone. C’è salita sopra e mentre si sporgeva è precipitata nel vuoto da sei metri d’altezza. Il tonfo sul manto erboso del giardino sottostante lo hanno sentito nitidamente anche i vicini che hanno chiamato subito i soccorsi.



È accaduto a Cerveteri, ieri mattina in via Rio dei Combattenti dove la ragazzina di soli 12 anni era solo in casa con la sorella di 17 anni, mentre la madre, una donna di romena, era al lavoro. «Sembrava fosse morta - è stato il commento rilasciato a caldo da alcuni residenti - a poi siamo stati rassicurati dai medici e dai carabinieri che la bambina era molto grave ma era viva». Subito dopo l’allarme, nella casa a due piani nella zona residenziale a pochi chilometri dalla Capitale lungo la via Aurelia, sono arrivati i vigili del fuoco, il medico de gli infermieri del 118 con l’eliambulanza e i carabinieri della stazione di Cerveteri. Le condizioni della minore sono apparse molto gravi sin da subito, anche se in colpo è stato attutito durante la caduta da alcune piante.



Sul posto è stata subito medicata e stabilizzata e poi trasportata in eliambulanza al “Gemelli”. Per gli investigatori che hanno fatto i rilievi tecnici per stabilire eventuali responsabilità si è trattato di un incidente domestico causato da una disattenzione della undicenne che ha perso l’equilibrio mentre si è sporta all’esterno del terrazzo con la testa. Giovedì scorso a Milano un episodio analogo ha fatto temere in peggio per una bambina di 5 anni, anche questa caduta dal balcone di casa. La mamma, anche in questo caso, l’aveva lasciata da sola in casa per andare a prendere il fratello più grande a scuola. La piccola che, stava dormendo si è svegliata, e non trovando la madre è corsa sul balcone dove si è arrampicata sulla ringhiera, utilizzando a come scala una grata di legno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 08:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA