Cerimonia d’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2020/2021 dell'Università Europea di Roma, l'appuntamento è per il 25 febbraio

E’ per giovedì 25 febbraio alle ore 11:00 l’appuntamento per la Cerimonia d’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2020/2021 dell'Università Europea di Roma. Il tema di quest’anno è “Nuovi Orizzonti per le Università nella costruzione di un Mondo Solidale”, che accoglie il messaggio di Papa Francesco sul Global Compact on Education, promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

La Cerimonia d’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2020/2021 dell'Università Europea di Roma si terrà giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 11:00 nell’Auditorium Giovanni Paolo II e sarà trasmessa anche in Streaming e in diretta sul canale UER su YouTube.

Aprirà la cerimonia il Rettore Prof. P. Amador Pedro Barrajón, L.C., poi interverranno come relatori il Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica, S.E.R. Card. Giuseppe Versaldi, il Giudice della Corte Costituzionale, Prof. Luca Antonini e la Professoressa Loredana Giani, Ordinario di Diritto Amministrativo e Coordinatore del Corso di Laurea in Turismo e valorizzazione del Territorio. A seguire la “Menzione di merito” dei migliori studenti UER, con l’intervento di uno studente.

