Mario Cerciello Rega, la procura chiede 23 anni di carcere per i due americani

Il pg della corte di appello di Roma ha chiesto una condanna a 23 anni e 9 mesi per Lee Elder Finnegan e a 23 anni per Gabriele Natale Hjorth, i due cittadini americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, avvenuto a Roma nel luglio del 2019. Per i due la Cassazione aveva disposto un nuovo processo di secondo grado. In particolare i Supremi giudici avevano annullato per Elder la condanna a 24 anni con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Per Hjorth, che era stato condannato a 22 anni, l'annullamento con rinvio riguarda l'accusa di concorso in omicidio.

Cosa ha chiesto la Procura di Roma

Nelle richieste il pg di Roma ha accolto le sollecitazioni della Suprema Corte in merito all'aggravante della resistenza a pubblico ufficiale per Elder affermando che «non ci sono elementi per stabilire che l'imputato conoscesse la parola "carabinieri"» in riferimento a quanto accaduto prima della drammatica aggressione avvenuta a pochi passi da piazza Cavour.

Per quanto riguarda Hjorth il rappresentante dell'accusa ha ribadito il concorso in omicidio. «Lui sapeva che Elder aveva con sé un coltello da 18 centimetri, non si sottrae allo scontro con i due militari e lui, che è italoamericano, sa che i due sono carabinieri». E ancora: «Hjorth dice all'amico "è abbastanza" quindi ha capito cosa sia successo e inoltre lo aiuta a nascondere, una volta in albergo, il coltello», ha aggiunto il pg.

Chi era Mario Cerciello Rega

Mario Cerciello Rega è morto a 35 anni, ucciso con undici coltellate sferrate all'addome la notte del 26 luglio del 2019 in via Pietro Cossa nel quartiere Prati a Roma. Era originario di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli e quaranta giorni prima della sua scomparsa si era sposato con Rosa Maria Esilio.

La morte del carabiniere

La notte in cui si è consumata la tragedia il militare si trovava insieme al collega Andrea Varriale. Stavano prestando servizio nella caserma di Roma Centro quando sono intervenuti per un cavallo di ritorno, ossia un tipo particolare di furto con ricatto, per un borsello rubato in Piazza Mastai a Trastevere. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine i due statunitensi erano in zona Campo de Fiori in cerca di droga, truffati dal 40enne, Sergio Brugiatelli, presunto informatore, unico testimone dell'omicidio e morto ad ottobre 2021, che gli aveva dato della polvere bianca al posto della cocaina, gli hanno rubato il borsello, promettendogli che glielo avrebbero restituito in cambio di un grammo di cocaina e di cento euro. All'appuntamento si sono presentati i due militari e ne è nata una colluttazione. Elder ha, quindi, estratto un pugnale da marine con una lama di diciotto centimetri dalla felpa e ha colpito il carabiniere.

I due ragazzi americani

I carabinieri sono risaliti all'identità dei due ragazzi americani poche ore dopo il delitto. Li hanno raggiunti all'hotel Le Meridien di Prati, dove soggiornavano. I militari hanno fatto irruzione nella stanza 109 e li hanno portati in caserma, con un fermo poi convalidato. Uno dei due, Elder, giovane californiano e di buona famiglia, interrogato nella caserma di via in Selci, ha confessato l'omicidio. Agli investigatori ha dichiarato che i carabinieri non si sarebbero qualificati. Nella camera d'albergo hanno trovato tracce di sangue nel controsoffitto, dove era stata nascosta l'arma del delitto.

