Centri estivi, a Roma arriva il via libera: ecco la ricetta "periferica" post lockdown del The Village

Un aiuto per le famiglie. Un punto di riferimento per una periferia troppo spesso dimenticata dalle istitutizioni. Con questi intenti dei giovani ragazzi intraprendenti, professionali e competenti, ormai da anni organizzano nella Periferia Sud/est di Roma i Centri Estivi chiamati “The Village” con un grande successo che si amplia e migliora ogni anno, grazie ai loro sacrifici e alla qualità dedicata ai bambini e ai ragazzi.Quest’anno più che mai a causa del Lockdown i nostri bambini stanno subendo uno stress non indifferente soprattutto per i meno fortunati costretti in case molto piccole dove lo svago e la compagnia degli amichetti era limitato e quasi nullo. Daniele Lopolito insieme a Matteo, Daniele, Federica (nella foto) e molti altri loro collaboratori quest’anno e grazie anche al supporto di Strutture organizzatissime come il Torrenova Calcio e la Lodigiani nel circolo Borghesiana, danno l’opportunità con tutte le precauzioni indicate dal governo la possibilità a questi bambini di tornare a giocare, ballare e svagarsi insieme nel Centro Estivo “The Village”.Quest’anno hanno messo da parte molte convenzionalità soprattutto economiche permettendo dilazioni di pagamento e tariffe low cost, visto che i genitori in primi soffrono anche loro le cause economiche del Corona Virus proprio per venire incontro alle famiglie e mantenere il sorriso e la gioia dei bambini a farlo giocare insieme. Il loro motto è sempre lo stesso: "Il sorriso di un bambino riempie sempre i cuori di tutti noi".