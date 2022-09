Organizza la cena sulla fontana in pieno centro a Roma: maxi multa dalla polizia locale

Mangiava e beveva utilizzando la fontana dei Catecumeni, a Roma, come tavola. Per questo un 55enne è stato sanzionato con una multa di 450 euro dagli agenti della Polizia Locale intervenuti in piazza delle Madonna dei Monti. Nel corso dei controlli nelle vie delle Rione Monti, i caschi bianchi hanno effettuato oltre 300 le verifiche nei locali pubblici ed esercizi commerciali: circa 60 le irregolarità riscontrate.

Numerosi gli interventi delle pattuglie nelle vie del Centro Storico per far rispettare le regole a tutela della quiete pubblica, con diversi gestori di locali sanzionati, per un importo complessivo di oltre un migliaio di euro, per violazione delle prescrizioni sull'impatto acustico per la musica ad alto volume ed in generale per emissioni acustiche moleste. Sanzione per più di 6500 euro invece per un minimarket sorpreso a vendere bevande alcoliche oltre l'orario consentito. Non sono mancati i controlli nell'ambito della sicurezza stradale con circa 400 accertamenti sui veicoli: 275 gli illeciti contestati per mancato rispetto del Codice della Strada.

