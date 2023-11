Castro Pretorio, sgombero inutile: già nuovi bivacchi

di Emiliano Pretto

Come in un eterno gioco dell’oca la tendopoli di via Pretoriano, sgomberata due volte nell'ultimo anno, è tornata nuovamente al suo posto. Da alcuni giorni la strada e i giardini che costeggiano il tratto di mura Aureliane tra San Lorenzo e Termini si presenta nuovamente invasa da diverse tende, circa una quindicina, occupate prevalentemente da stranieri.

Eppure l'accampamento era stato sgomberato già due volte nel corso del 2023: la prima il 28 febbraio scorso e la seconda in una mattina di fine agosto, solo due mesi fa. La soluzione di una cancellata a tutela della striscia di verde davanti alle mura, proposta dal I Municipio alla Sovrintendenza, tarda ad arrivare per mancanza di risposte. E così le tende sono tornate, per di più in un periodo dell'anno particolarmente difficile per le prime piogge torrenziali e il freddo alle porte. Al loro interno ragazzi per lo più provenienti dall'Africa, anche se in passato le tende erano occupate anche da italiani.

«La situazione è nota- ha spiegato a Leggo l'assessore al Verde e al Decoro del I Municipio, Stefano Marin- stiamo nuovamente monitorando la situazione ma questa volta crediamo che servano davvero delle risposte.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA