di Flavia Scicchitano

La torre saracena, i prospetti fronte mare e lato arenile, la torre angolare, il prospetto posteriore, oltre all’area archeologica interna alla corte. Il, la rocca sul mare a nord di Roma, riaperto in modo permanente nella primavera 2017, si tinge di luce dorata. La nuova illuminazione artistica, firmata Acea , realizzata con 94 apparecchi lineari e proiettori con tecnologia led di ultima generazione per una potenza totale di 3000 watt, irradia la struttura muraria mettendo in risalto i colori della pietra. I prospetti esterni, illuminati dal basso verso l’alto, si riflettono con giochi di luce sul mare, per la parte interna del castello, invece, sono stati scelti i proiettori. "Dopo il Palatino, la Piramide Cestia e gli orti sallustiani - ha spiegato il presidente di Acea, Luca Lanzalone - stiamo studiando altri monumenti da illuminare. Abbiamo deciso di mettere in campo una riqualificazione degli edifici artistici regionali attraverso la luce, e siamo partiti con il Castello di Santa Severa perché l'opera era già inserita nell'art bonus e poi perché sono personalmente allegato a questo luogo. Il prossimo monumento saranno le Mura Aureliane".L’illuminazione artistica rientra in un più ampio progetto di potenziamento dell'offerta del Castello, recentemente riqualificato e riaperto dalla Regione Lazio, che dal 25 aprile scorso, ospita anche un ostello con 42 posti letto. Grazie alle nuovi luci nei mesi di luglio e agosto la struttura sarà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 23. “L’illuminazione del Castello di Santa Severa è un nuovo passaggio per il rilancio, grazie alla collaborazione con Acea - ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - La sera il Castello si illuminerà con un intervento molto intelligente che valorizzerà la meraviglia sul mare di questo luogo bellissimo. La scommessa fatta di rilanciare questo luogo sta andando benissimo”. Il Castello, la cui gestione è stata affidata a LazioCrea, dal 25 aprile ha contato oltre 3 mila ingressi nell'area museale, mentre oltre 200 persone, tra ragazzi e famiglie, sono state già ospitate nell'Ostello nelle prime due settimane di apertura, con oltre 600 prenotazioni già pervenute per i prossimi mesi.