Castello Errante, al via la nuova edizione che promuove il Lazio con giovani talenti dell'audiovisivo

Il Castello di Santa Severa. Sarà questa, fino al 18 novembre, la base della troupe della sesta edizione di Castello Errante, Residenza Internazionale del Cinema, organizzata da Occhi di Giove, che vede protagonisti dodici studenti e professionisti under35 selezionati tra numerose candidature. Obiettivo, coinvolgere e valorizzare i luoghi più suggestivi del Lazio, attraverso gli sguardi di giovani talenti di cinema e audiovisivo, anche all’insegna di scambi internazionali. Non a caso, nella troupe ci sono ragazzi italiani ma anche provenienti da Venezuela, Messico, Argentina, Bolivia, Repubblica Dominicana.

Il format è articolato in due fasi. Nella prima, svoltasi online, la troupe internazionale ha partecipato a masterclass dirette da grandi nomi internazionali dell’audiovisivo, da Andrew Mottl a Stefan Grandinetti, da Edoardo Rossi a Rolf Coulanges. E così sono state anche effettuate alcune attività di pre-produzione del corto fiction Cosmo & Wanda di Lorenzo Carapezzi, sceneggiatura vincitrice di quest’anno, e del corto documentario. Ora il lavoro entra nel vivo, proprio a Santa Severa, con la troupe sotto la guida dei tutor del progetto, Alvaro Cortes Poo, Responsabile di Formazione e Tutor Reparti di Fotografia, Edoardo Fracchia, Supervisor e Tutor Corto Documentario e Salvatore Lizzio, Responsabile di Produzione.

Una volta realizzate, le opere saranno proposte in più festival nella rete di Castello Errante, nonché in eventi nazionali e internazionali, con sezioni in concorso dedicate al cortometraggio. Tra i lavori dello scorso anno, L’ultimo scoop, road movie diretto da Jacopo Brucculeri, che ripercorre la carriera di Adriano Bartoloni, paparazzo della dolce vita e nonno del regista. Un dialogo intimo che tocca più luoghi di Roma e del Lazio.

