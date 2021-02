Castelli Romani sorvegliati speciali. Controlli antidroga durante la movida ad Albano con le unità cinofile

L'arrivo in piazza Giuseppe Mazzini, in piena movida con centinaia di giovano a passeggio, di Gun e Lucky, due cani antidroga, ha sorpreso tutti i presenti. I due agenti a quattro zampe della “Security Dog” sono addestrati a fiutare la droga, come eroina, cocaina e marjuana a grandi distanze e da anni vengono "reclutati" dalla polizia locale quando devono effettuare blitz antidroga. La lotta allo spaccio di droga ed alla movida fuori controllo sono ormai priorità condivise dalla polizia, dai carabinieri e dalla polizia locale che lavorano in sinergia per prevenire fenomeni criminali e di insicurezza urbana. Stop a risse, spaccio di droga e violazioni al codice della strada. Anche per il sindaco Massimiliano Borelli e per il consigliere delegato alla sicurezza Giuseppe Trivelloni, il benessere della cittadina passa anche attraverso il concetto di prevenzione. Venerdì sera, venti agenti della polizia locale di Albano in pochi minuti hanno chiuso lo snodo stradale con posti di controllo e insieme alle unità cinofile. «Abbiamo organizzato questo servizio, che riproporremo nei fine settimana - per prevenire fenomenologie criminali - spiega Mauro Masnaghetti comandante della polizia locale di Albano e Castel Gandolfo. L'utilizzo dei cani antidroga ci permette di scovare sostanze stupefacenti che spesso vengono occultate nelle autovetture». ( Nella foto in basso un momento del blitz).

Un centinaio i veicoli che sono stati fermati ai posti di blocco stradali e controllati con l'olfatto infallibile di Gun e Lucky. Proprio durante un controllo ad una delle macchine a cui un vigile aveva intimato l'alt, i cani hanno segnalato la presenza di droga. Senza opporre resistenza, un operaio di 28 anni che, era alla guida del mezzo, ha consegnato spontaneamente un involucro agli agenti che conteneva 12 grammi di hashish. Il ragazzo è stato denunciato alla procura della Repubblica di Velletri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Febbraio 2021, 10:47

