Castel Romano Designer Outlet, al via i saldi estivi

Dal prossimo 3 luglio in quasi tutte le regioni d’Italia iniziano i tanto attesi Saldi estivi 2021 e Castel Romano Designer Outlet del gruppo McArthurGlen si prepara a ricevere i visitatori alla ricerca dell’affare imperdibile prima delle ambitissime vacanze.

Il Designer Outlet della Capitale è pronto ad accogliere i propri clienti in un contesto sicuro e all’aria aperta con i suoi 158 negozi che propongono ulteriori riduzioni sulle collezioni primavera estate fino al 50% sul prezzo outlet.

Un’occasione per scoprire le nuovissime aperture di Armani, Aspesi, Sundek, 120%Lino, nonché gli store completamente rinnovati di brand come Peuterey, Replay, Sergio Rossi, WP Store.

Piacevoli pause dallo shopping sono garantite dai dieci punti ristoro con tavolini all’aperto oltre a piacevoli proposte di street food dolce e salato.



“Non vediamo l’ora di accogliere i nostri visitatori per questi Saldi che simboleggiano un po’ per tutti un ritorno alla normalità” - ha confermato Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet – “Le nostre aree open air sono l’ideale per trascorrere una giornata all’insegna dello shopping e del relax, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e delle policy stringenti che hanno caratterizzato la nostra attività in tutti questi mesi”.

Shopping sempre sicuro. La particolare conformazione del Designer Outlet, insieme ad una regia unitaria nella gestione del centro, consentono infatti un’organizzazione particolarmente efficace, in grado di esercitare un importante controllo all’interno del Centro. È garantito il contingentamento degli ingressi e la limitazione dell’accesso ai singoli negozi; è inoltre attiva la sanificazione frequente delle aree comuni e la diffusione capillare di punti di sanificazione all’interno di tutto il perimetro dell’outlet.

Castel Romano Designer Outlet è aperto tutti i giorni dalle 9,00 alle 21,00. Oltre alla comodità dell’ampio parcheggio, come sempre nel periodo di saldi verrà garantito supporto alla viabilità. Per chi sceglie di non utilizzare l’automobile, è attiva tutti i giorni lo shuttle bus da Roma Termini, due corse giornaliere con partenza alle ore 10 e alle 12 e ritorno alle ore 16 e rispettivamente alle 18,30.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA