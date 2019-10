Castagnari e De Feo in prima nazionale con Che fine hanno fatto Bette Davis e Joan Crawford?

Riccardo Castagnari e Gianni De Feo si calano nei panni di due immortali dive di Hollywood per la prima nazionale di Che fine hanno fatto Bette Davis e Joan Crawford?, di Jean Marboeuf, per la regia di Fabrizio Bancale, all’Off/Off Theatre, da domani a fine mese.



Come affrontare queste due dive?

Castagnari: «Sono partito dal film Che fine ha fatto Baby Jane e poi ho guardato tutti i film della Crawford, preferendo quelli doppiati da Lydia Simoneschi. Avevo già interpretato in teatro Marlene Dietrich: temevo una somiglianza tra le due, invece studiandole entrambe ho notato che erano diverse in molte cose come la camminata, gli sguardi, gli atteggiamenti».

De Feo: «Ho fatto un lavoro da certosino sul testo, l’analisi dei personaggi e la loro relazione. Trattandosi di icone del cinema, abbiamo cercato di mantenere un rigore tale da non farne un’imitazione o una parodia»



Perché portare in scena un testo del genere?

Castagnari: “Vidi questo spettacolo esattamente dieci anni fa a Parigi, nella sua versione originale francese. Era in scena nello stesso teatro dove io stavo rappresentando il mio spettacolo Marlene D. The Legend. Quel titolo, Che fine hanno fatto Bette Davis e Joan Crawford? mi aveva incuriosito e così nel mio giorno di riposo andai a vederlo. Sapevo poi che sarebbe venuto a Parigi anche Gianni De Feo: gli dissi di andarlo a vedere perché sarebbe stato uno spettacolo giusto per noi. Lo vide e anche a Gianni piacque molto. Contattammo l’autore, Jean Marboeuf, che fu d’accordo. Ed eccoci qui con dieci anno di ritardo su quello spettacolo”.



De Feo: “Proprio Riccardo mi parlò di questo spettacolo che aveva visto a Parigi e mi disse di andarlo a vedere. Ne fui rapito. Contattai l’autore, fu abbastanza semplice e lui non esitò a concederci l’autorizzazione, anzi rimase incuriosito e divertito dalla nostra idea di trasformare i suoi personaggi, pensati fino a quel momento solo al femminile”.



Sicuramente vi sarete divertiti a ritrarre le tirannie di due dive. Che dobbiamo aspettarci da questo spettacolo?

Castagnari: “Per chi ha amato le due dive, sicuramente un’ora e mezza di divertimento nel riconoscere tic e atteggiamenti noti. Per chi non le ha conosciute le scoprirà gradualmente per quello che sono state e per come si sono proposte. Questo spettacolo, anch’esso en travesti, è molto diverso da quello che feci anni fa, Marlene D, dove ci si dimenticava che sulla scena c’era un uomo nei panni della diva, mentre qui la sovrapposizione è attenta e mediata”.



De Feo: “Abbiamo affrontato le personalità delle due dive sottoponendoci a molte ore di prove. Nonostante ciò, ancora ci sorprendiamo della rivalità e dell’odio che c’era fra le due dive, che scaturivano da ogni gesto e da ogni parola”.



Se aveste avuto la possibilità di incontrare due dive come Bette e Joan cosa fareste, cosa direste?

Castagnari: “Io cambierei strada, semplicemente perché non erano donne dal carattere facile”.



De Feo: “Mi sarebbe piaciuto incontrare Bette Davis. Le avrei chiesto la marca delle sue sigarette preferite e poi consigli sul trucco”.



C’è rivalità fra voi due come Bette e Joan?

Castagnari: “Per il momento no, con Gianni non mi sono ancora scannato. Ma mai dire mai!”.



De Feo: “Rivalità fra me e Riccardo? Assolutamente no, visto che è un ottimo compagno di lavoro, serio e appassionato. Penso di avere un buon carattere, ed è per questo che preferisco i personaggi cattivi, aggressivi ed esuberanti”.



Che fine hanno fatto Bette Davis e Joan Crawford? di Jean Marboeuf con Riccardo Castagnari e Gianni De Feo

Off/Off Theatre (Via Giulia, 20 - ROMA) dal 22 al 31/10. Biglietti da 18 a 25 euro. Info: Tel. 06.89239515 Lunedì 21 Ottobre 2019, 07:45

