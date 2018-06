Cassia bis, donna si lancia da cavalcavia e muore: camion la evita e si schianta. Grave l'autista

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragedia sulla Cassia bis. Una donna si è lanciata nel vuoto da un cavalcavia ed è andata a schiantarsi contro un furgone. Il camion per evitare il corpo della donna ha perso il controllo creando una serie di tamponamenti a catena.L'autista del furgone sarebbe in gravi condizioni.La Cassia bis è bloccata in entrambe le direzioni, all'altezza di Prima Porta. Sul posto polizia stradale, ambulanze, vigili del fuoco.