Stadio,la Cassazione: Luca Parnasi resta in carcere

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Arriva al termine di una lunghissima giornata, nella notte piena e fonda di Roma la decisione della Cassazione: niente scarcerazione per Luca Parnasi. Resta in carcere l'imprenditore arrestato nel giugno scorso nell'ambito dell'indagine sullo stadio della Roma. La sesta sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa contro l'ordinanza con cui il gip di Roma, l'13 giugno, aveva disposto la misura cautelare nei confronti dell'indagato, ritenendolo il 'dominus' di un'associazione per delinquere finalizzata al compimento di una serie di reati contro la pubblica amministrazione.Il collegio, presieduto da Giorgio Fidelbo ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese. Il sostituto pg di Cassazione Perla Lori, nell'udienza a porte chiuse svoltasi in mattinata, aveva chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.