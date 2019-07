​Caso Emanuela Orlandi, il Vaticano smentisce: «Nessun giallo»

Il giorno dopo l'apertura delle tombe nel Cimitero Teutonico il Vaticano precisa che il risultato delle tombe vuote, che ha «sorpreso tutti», «smentisce» l'ipotesi che Emanuela Orlandi fosse sepolta lì. Ma «ora non è giusto parlare del giallo della morte delle principesse». «Verranno fatti degli accertamenti documentali per capire se nella ristrutturazione negli anni Sessanta, come è probabile, alcuni resti siano stati traslati in qualche ossario comune. Ma il dato è che Emanuela lì non c'era». Lo dice Andrea Tornielli. Venerdì 12 Luglio 2019, 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA