Casilino, incendio in un deposito di camper. Fiamme altissime ed esplosioni prima dell' arrivo dei vigili del fuoco.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per un vasto incendio che è scoppiato al Casilino in via del Corvio dentro un deposito per camper. Le fiamme si sono sprigionate dal centro del parcheggio per cause ancora da accertare. L' alta colonna di fumo visibile a chilomentri di distanza ha creato panico tra gli abitanti della zona, e alcuni di loro sono scesi in strada. Esplosioni e lingue di fuoco si sono sviluppate a causa di alcune bombole di gas presenti nell' area. Sull' incendio sono intervenute anche le autoambulanze del 118. Per il momento non risultano persone ferite e nemmeno intossicate.