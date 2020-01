Incendio alle porte di Roma, donna morta al terzo piano di una palazzina

Martedì 7 Gennaio 2020, 10:39

Un incendio, avvenuto in un appartamento al terzo piano di una palazzina, ha causato la. È accaduto questa mattina a, nei pressi di Guidonia, alle porte diL'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma è giunto intorno alle 9.40: nella palazzina, al civico 68 di via Civitacampomarano, sono stati inviati diversi automezzi per domare le fiamme, al terzo ed ultimo piano dell'edificio. Il personale, durante le operazioni di soccorso, ha rinvenuto il cadavere di una donna di 80 anni, Annamaria Alivernini.Le operazioni di verifica e di accertamento proseguono in questi minuti: oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto ci sono anche polizia, carabinieri e il personale del 118. Le indagini sono invece affidate a carabinieri e polizia: probabilmente, l'arredamento della casa, interamente in legno, ha causato una veloce propagazione delle fiamme, ma resta da stabilire l'origine del rogo.