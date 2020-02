Le case di Roma diventano green, accordo tra Acea e Acer: «Al via la trasformazione energetica degli edifici»

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

hanno in comune le prime lettere del nome e - da ieri - l'intento di collaborare pergli edifici diin un'ottica. È stato siglato l'accordo tra la multiservizi che gestisce la fornitura di acqua, luce e gas e l'Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia.Lo scopo è puntare, da un lato, sull', dall'altro, sulla riqualificazione dei fabbricati e quindi anche del territorio. La convenzione è stata sottoscritta da Ecogena Energy Service Company del Gruppo Acea, specializzata proprio in servizi e soluzioni di efficienza energetica. Gli sforzi comuni saranno orientati alla progettazione e alladegli impianti degli edifici della Capitale, a uso produttivo e abitativo. Le attività di efficientamento energetico saranno messe in atto attraverso le agevolazioni previste dal SismaBonus e dall'EcoBonus, strumenti della normativa vigente per la cessione del credito.Alla società delspetteranno la progettazione e il coordinamento dell'intero progetto, mentre le imprese coinvolte di volta in volta si occuperanno di realizzare concretamente le strutture. In maniera congiunta, invece, saranno eseguite l'analisi e la valutazione delle situazioni. L'di questa intesa è quello di cambiare in maniera intelligente lo stato degli edifici con un consequenziale incremento di posti di lavoro e di benefici trasversali. Senza dimenticare l'attenzione all'e alla sostenibilità in un periodo in cui si è sempre più sensibili ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale , come spiega il Presidente di Ance Roma (Acer) Nicolò Rebecchini: «Una grande opportunità per i condomini che possono accedere alla riqualificazione dell'immobile a condizioni fortemente agevolate e un'importante occasione di sviluppo per il settore».Per il presidente di, Francesco Del Pizzo, «ed efficienza energetica sono due linee guida di tutto il Gruppo Acea e questo protocollo si inserisce pienamente in questo approccio. Con questa iniziativa Acea conferma inoltre il suo impegno nei confronti dei cittadini, attraverso il rinnovamento degli edifici che inciderà in maniera positiva sul miglioramento del territorio». L'unione fa la forza.