La famiglia rom non vuole lasciare la casa popolare a Casal Bruciato

La famiglia di nomadi a cui è stato assegnato un alloggio popolare a Roma in via Satta ha intenzione di rimanere nella casa popolare in questione. È quanto emerso da un incontro con la famiglia presso l'assessorato al Patrimonio di Roma nel corso del quale i nomadi avrebbero detto: «non lasceremo la casa».



L'assegnazione al numeroso nucleo familiare dell'appartamento in zona Casal Bruciato sta suscitando nuove proteste anti nomadi nel quartiere. Alcune donne si sono messe davanti al portone per impedire ai nomadi di rincasare. La famiglia vi starebbe facendo ritorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA