All'alba di oggi l'inviato di “” Nello Trocchia e il filmaker Giacomo del Buono, erano presenti al momento degli arresti di Antonio Casamonica e di Alfredo Di Silvio , ritenuti responsabili degli atti violenti del 1 aprile ai danni di unae del titolare del Roxy Bar nel quartierea.Durante l'arresto degli esponenti del, i restanti familiari hanno inveito e insultato poliziotti e giornalisti, una donna ha anche colpito la telecamera di Del Buono distruggendo il led.I giornalisti però non sono solo stati insultati ma i familiari hanno lanciato degli oggetti proibendo alla telecamera di avvicinarsi alla casa di Antonio Casamonica.Il servizio integrale andrà in onda nella puntata didi venerdì 11 maggio alle 21.20 su Rai2.arrivata sia dai verticisia dal“Ancora un'aggressione nei confronti di una trasmissione Rai impegnata a raccontare gli sviluppi giudiziari di un grave fatto di cronaca consumato a Roma. L'azienda esprime la piena solidarietà ai colleghi aggrediti questa mattina davanti alla casa di un esponente della famiglia Casamonica e conferma il suo totale impegno a tutela di tutti coloro che lavorano per garantire al Servizio Pubblico la possibilità di essere nei luoghi dove avvengono i fatti. Nessuna intimidazione potrà mai fermare il racconto della realtà che la Rai quotidianamente offre agli italiani» queste le parole del presidente Rai e del direttore generale,«Solidarietà alla troupe di Nemorai2 aggredita questa mattina davanti alla casa di un esponente della famiglia Casamonica. Non abbassiamo lo sguardo» il tweet di