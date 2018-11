Casamonica, sgomberati aggrediscono i vigili e tentano di forzare l'area di sicurezza

di Simone Pierini

Altadove è in corso la demolizione delle villette abusive dei. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale, circae hannospintonandoli e buttandoli per terra. Alcune persone sono state fermate dai vigili durante i disordini e la loro posizione e ora al vaglio. Altre stanno bloccando con le auto le strade attorno alla zona. Lo si apprende dalla polizia locale.Le tensioni sarebbero iniziate quando alcuni degli sgomberati volevano accendere dei fuochi davanti l'ingresso dell'area di sicurezza. Quando è stato detto che non era possibile sono scattati gli insulti e poi gli spintoni agli agenti della polizia locale che presidiavano l'ingresso dell' area. Nel gruppo di circa 20 persone c'erano anche alcune donne. Al momento tre uomini sono stati fermati e la loro posizione è al vaglio. Gli sgomberati sono stati anche invitati a rimuovere i blocchi stradali che stanno effettuando con le auto nelle strade limitrofe.«Dopo una attenta analisi, ho ritenuto sussistenti i presupposti per formalizzare un incidente di esecuzione avverso la ingiunzione di demolizione». Così l'avvocato Tiziano Gizzi, legale di alcuni componenti della famiglia Casamonica interessati dagli abbattimenti al Quadraro di otto villette sgomberate nei giorni scorsi. «Contemporaneamente ho notificato, al Comune di Roma Capitale, una istanza di accesso agli atti - spiega Gizzi - finalizzata a verificare la regolarità delle notifiche dei provvedimenti disponenti lo sgombero e la demolizione delle unità abitative di via del Quadraro 110. Tale interpello si rende necessario per valutare la sussistenza dei presupposti per una eventuale impugnazione di tali provvedimenti dinanzi alla Autorità amministrativa».