Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' iniziato l''abbattimento della prima delle otto villette abusive di alcuni esponenti dei Casamonica a Roma. La ruspa è entrata in azione alla presenza della sindaca Virginia Raggi che ha voluto assistere all'inizio delle operazioni di demolizione. Ieri, martedì 21 novembre, era stato il giorno del maxi blitz per sgomberare le 8 villette , dove vivevano 30-35 persone. Oggi, come ampiamente programmato, il via alla demolizione.«Questa è quella che viene definita 'acciaccatà, che serve a rendere la casa inagibile. E questo è quelloche accadrà a tutte le altre ville prima di essere completamente demolite». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la diretta facebook della demolizione delle ville dei Casamonica al Quadraro.Intanto, le operazioni di demolizione vanno avanti: dopo la prima villetta, resa inagibile, ruspa in azione per abbattere anche la seconda delle otto villette abusive in via del Quadraro 110, nel Municipio VII, confiscate al clan dei Casamonica e sgomberate. A coordinare le operazioni il comandante della polizia locale di Roma Antonio Di Maggio.