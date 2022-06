Casamonica, spaccio e soldi in contanti: arrestate a Roma tre donne appartenenti al clan

Blitz nella Capitale. La polizia ha arrestato tre donne ritenute appartenenti al clan dei Casamonica, il gruppo criminale attivo nella zona est di Roma. Fermato anche un 19enne che avrebbe legami con la famiglia Bevilacqua. I quattro sono stati bloccati in via Raffaele Garofalo, in zona Romanina, lo scorso 3 giugno per detenzione ai fini di spaccio e due di loro anche per resistenza a pubblico ufficiale. Per una delle donne è stato disposto anche il Daspo urbano.

Grazie a diverse perquisizioni domiciliari e personali sono stati trovati e sequestrati dagli investigatori 120 grammi di cocaina, 12 grammi di hashish e 1.500 euro. I quattro sono stati processati per direttissima.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 14:46

