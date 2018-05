Antonio Casamonica e suo cugino Alfredo Di Silvio, personaggi legati all'omonimo clan, hanno aggredito il 1° aprile scorso scorsa una ragazza portatrice di handicap e un cittadino romeno di 39 anni, quest'ultimo proprietario dell'esercizio commerciale. L'indagine è stata affidata ai magistrati della Dda. L'ipotesi è che gli inquirenti possano valutare di contestare l'aggravante mafiosa ad Antonio Casamonica e suo cugino Alfredo Di Silvio.

Sarebbero due, al momento, glidella polizia per la duplice aggressione a opera dei Casamonica avvenuta il primo aprile in un bar alla Romanina , alla periferia di Roma. Secondo quanto si è appreso, altre due persone ricercate per il raid si sono consegnate spontaneamente.