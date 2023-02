Casamonica, arrestato mentre spaccia in stazione cocaina con il figlio minorenne

di Redazione web

Stava vendendo droga insieme al figlio minorenne ma è stato fermato in flagranza dai carabinieri della stazione Roma Tor dè Cenci. Antonio Casamonica, 54 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato condannato dal giudice per le direttissime ad un anno e sette mesi di reclusione (pena sospesa) con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In casa avevano 80 dosi di cocaina e hashish

La posizione del figlio 17enne è al vaglio dei magistrati della Procura dei minori. Padre e figlio sono stati bloccati dai carabinieri, insospettiti dal via vai di persone nei pressi nella zona di via Iorizzo, abitazione di Casamonica. I carabinieri, dopo aver accertato la cessione di cocaina, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, scoprendo 80 dosi di cocaina e hashish oltre ad un bilancino di precisione. In casa i militari hanno trovato anche due agende con appunti relativi all'attività di spaccio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Febbraio 2023, 14:11

