Lazio, da mercoledì pronti due ospedali dedicati alla cura del Coronavirus: uno a Casalpalocco e uno a Tor Vergata

“E’ pronta l’ordinanza per istituire il COVID HOSPITAL 3 e 4 ovvero nell’ordine l’Istituto Clinico a Casal Palocco e il Policlinico di Tor Vergata. Mercoledì saranno attivi i primi 12 posti di terapia intensiva e 20 posti di degenza infettivologica a Casal Palocco che sarà uno ‘spoke’ dell’Istituto L. Spallanzani, mentre sta proseguendo il lavoro per svuotare la torre 8 del Policlinico di Tor Vergata. E’ una vera e propria corsa contro il tempo e voglio ringraziare tutte le strutture e gli operatori del Sistema sanitario regionale per il lavoro che stanno svolgendo”.



Lo dichiara l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 20:59

