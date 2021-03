Casalpalocco, identificati i primi ragazzi della maxi rissa al centro commerciale

Indagini a tutto campo per identificare le ragazze che sabato pomeriggio hanno scatenato una rissa al centro commerciale Le Terrazze a Casal Palocco.

Il parapiglia, a cui hanno assistito almeno 250 ragazzini quasi tutti in preda ai fumi dell'alcol, sarebbe avvenuto tra due gruppi di adolescenti residenti ad Acilia, Casal Palocco ed Ostia. Nelle prossime ore, grazie alle testimonianze di alcuni presenti ed alla ricostruzione fornita agli investigatori dalla guardia giurata che ha provato inutilmente a placare gli animi, dovrebbero scattare i primi provvedimenti da parte degli investigatori che hanno identificato alcuni aggressori.

I sistemi di videosorveglianza della zona hanno ripreso l'indecorosa scena ed i fotogrammi sono stati acquisiti sia dalla Polizia che dai Carabinieri.

«Chiediamo un maggiore e costante presidio delle forze dell'ordine sul territorio - dichiara Fabio Pulidori, presidente del consorzio di Casal Palocco - per tutelare non solo i residenti ma anche i commercianti della zona e delle Terrazze fiaccati dalla crisi causata dalla pandemia. Siamo molto attenti alla sicurezza, investendo molto in sistemi di videocontrollo territoriale all'avanguardia e facendo leva sulla legge Minniti, che ne prevede l'impiego».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 09:06

