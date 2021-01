Chiara, 14enne scomparsa a Roma: ritrovata dopo poche ore. La mamma: «Grazie a tutti, dai carabinieri ai cittadini»

Una giornata di angoscia, fortunatamente a lieto fine, per una famiglia di Roma. I genitori di Chiara, una 14enne scomparsa oggi a Casalpalocco, nel X Municipio, hanno ritrovato la figlia questa sera.

Dopo il primo appello dei genitori, ovviamente preoccupati per la scomparsa della figlia, sui social si sono rapidamente moltiplicati i post per ritrovare Chiara. Alla fine, la 14enne ha fatto ritorno a casa e la mamma ha deciso di ringraziare tutti coloro che si sono mobilitati per sua figlia. «Volevo ringraziare pubblicamente tutti per l'aiuto e il sostegno che ci avete dato. Fortunatamente Chiara è stata ritrovata e sta bene. Grazie anche ai carabinieri, efficienti e indispensabili. Sentire la vicinanza di tutta la comunità scalda il cuore e ci rassicura. Un grazie di cuore a tutti», ha scritto la mamma dell'adolescente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 22:57

