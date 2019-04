Sonoper sfilare nel corteo di protesta contro i rom organizzato da. «È una rivolta di popolo - grida Simone Montagna, militante del movimento per il quartiere - non vogliamo questi incivili». Da via di Casalotti sono un migliaio le persone che, striscioni in testa, hanno manifestato fino a via Ulrico Hoepli dove è stata occupata parte della carreggiata. «Non se ne può più, i cittadini non possono più essere calpestati da questa amministrazione» aggiunge Montagna.«Diritto alla casa, diritto al lavoro, non ce l'abbiamo noi non ce lo avranno loro» hanno intonato uomini, donne e molti anziani in strada. «Pochi giorni fa eravamo a Torre Maura, ieri a Casal Bruciato, oggi qui per combattere il degrado, i campi rom - grida Luca Marsella, consigliere Casapound in X municipio- Qui non c'è razzismo, qui c'è gente incazzata, sempre dietro agli stranieri nelle graduatorie di casa, sul lavoro. Bisogna cambiare le leggi, istituendo la preferenza nazionale. I rom non possono essere trasferiti da una periferia all'altra dove già mancano i servizi - continua Marsella - è normale che succeda questo e sempre maggiori i cittadini che manifesteranno».