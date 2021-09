Bloccati dall'Interpol 80 milioni di euro nella Repubblica Ceca: sono riconducibili al clan dei Casalesi

La criminalità economico finanziaria al centro di un'indagine dell'Interpol e dello Scip. Clan dei Casalesi, attivo anche all'estero con complesse operazioni di riciclaggio internazionale. L'Unità di Intelligence Finanziaria su richiesta dell'Interpol, in un'operazione congiunta con l'Interpol della Repubblica Ceca, il 31 luglio ha sequestrato 3 conti correnti in banca LPB a nome di 3 italiani considerati vicini a Ricciardi Gianni (Clan Casalesi). I 3 conti sul nome di D'Avanzo Achille, del figlio Manuel e della moglie Pignatiello Brunella. L'importo totale dimensionato è superiore a 80 milioni di euro. L'Interpol ritiene che queste somme siano legate alla famigerata operazione di riciclaggio di denaro del Clan Casalesi. A dare la notizia in Italia è stato il sito d'informazione Spraynews.it.

Durante un'indagine congiunta con l'Interpol Repubblica Ceca - si legge sul giornale online- sono stati individuati bonifici di Gianni Ricciardi (Clan Casalesi) diretti ai conti bancari intestati ad Achille D'Avanzo e da lì inviati sui conti del figlio e della moglie. La famiglia di D'Avanzo ha 150 giorni di tempo per dimostrare la legittimità e la provenienza delle somme disponibili sui propri conti. “Un'informativa dettagliata è stata inviata all'ufficio dell'Interpol italiano a Roma chiedendo la loro collaborazione” ha detto un funzionario dell'Interpol di Riga. Le forze dell'ordine lettoni stanno collaborando attivamente con le controparti straniere e altre autorità. La Lettonia è stata tra i primi paesi al mondo a introdurre una legge dedicata che prevede sanzioni e sequestri di beni contro aziende e individui che hanno avuto un ruolo nel racket del riciclaggio di denaro”

