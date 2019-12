Parcheggia il furgone davanti ai cassonetti e minaccia il netturbino con un coltello

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 12:08

"Scusi, può spostare il furgone?", ha chiesto un netturbino, per poi vedersi minacciare con un coltello a serramanico. L'autore del gesto, avvenuto questa mattina di 18 dicembre presso il mercato rionale di via Cesare Ricotti, è stato denunciato dai Carabinieri con l'accusa di minaccia aggravata.L'operatore ecologico stava svolgendo il suo mestiere come ogni mattina, quando un 51enne romano lo ha insultato e minacciato con un coltello a serramanico. Il netturbino aveva chiesto all'uomo, che lavora al mercato rionale di via Cesare Ricotti stando a quanto si apprende dai Carabinieri, di spostare il suo furgone. Il mezzo infatti stava davanti ai cassonetti del mercato, impedendo così all'operatore ecologico di raccogliere la spazzatura. A quel punto, gentilmente, ha richiesto al 51enne di parcheggiare più in avanti. Il commerciante ha eseguito, ma si è infastidito per la situazione. Così, dopo una serie di insulti ha tirato fuori un coltello con il quale ha minacciato il netturbino.Quest'ultimo, spaventato, ha chiamato le forze dell'ordine. Al loro arrivo, i Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno perquisito il furgone, trovando e sequestrando il coltello incriminato. Contemporaneamente è partita la denuncia in stato di libertà per il 51enne romano, con l'accusa di reato di minaccia aggravata.