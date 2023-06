La morte di Manuel, disposti nuovi esami: la svolta con le telecamere

di Emilio Orlando

Indagini a tutto campo per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente mortale di Casal Palocco. Ieri, dopo l’autopsia sul bimbo di 5 anni, che era in macchina con la madre e l’altra sorella, la procura ha disposto altri accertamenti tecnici, anche su una telecamera che monitora i flussi di traffico. Il medico legale ha stabilito che la morte è sopraggiunta pochi istanti dopo lo schianto per arresto cardiocircolatorio, Per Matteo Di Pietro, indagato per omicidio stradale e gli altri passeggeri, che si trovavano a bordo del Suv Lamborghini che ha travolto e ucciso il piccolo Manuel Proietti e che stavano filmando la folle sfida, il giudice per le indagini preliminari potrebbe emettere, già nelle prossime ore, la misura cautelare degli arresti domiciliari. Pur in assenza di un’aggravante specifica, secondo gli inquirenti è molto alto il rischio di inquinamento delle prove e di un eventuale condizionamento dei testimoni.

Oggi la procura di Roma, rilascerà alla famiglia Proietti il nulla osta per il funerale di Manuel.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA