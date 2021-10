Casal Palocco, scooter contro auto sulla Colombo: gravissimo motociclista

Casal Palocco, gravissimo incidente stradale sulla Colombo tra una Dacia Lodgy e un Tmax: un motociclista è stato trasportato con l’eliambulanza al San Camillo dopo un gravissimo. Il terribile scontro al semaforo tra la Colombo e via Pindaro all’Axa. Immediatamente soccorso il motociclista è apparso in condizioni molto serie tanto da richiedere l’intervento dell’eliambulanza per i trasporto al San Camillo. Sul posto numerose pattuglie della polizia locale per i rilievi. (Video Mino Ippoliti)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 21:21

