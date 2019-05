Casal Bruciato, la mamma della famiglia rom: «Perdono chi mi ha detto quelle cose, ora voglio fare una festa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La famiglia rom assediata a Casal Bruciato è tornata a casa e sta cercando di ritrovare la normalità. «Perdono chi mi ha detto quella cosa brutta e anche gli altri», afferma. «Voglio fare una grande festa qui in cortile - aggiunge la donna - così che i nostri bambini possano conoscere gli altri del condominio".La donna è tornata a casa insieme al marito, al figlio più grande Kliton, alla figlia più piccola Violetta e ad alcuni parenti arrivati a dare supporto. «Ora stiamo meglio, i miei fratelli sono da nostra zia al campo - aggiunge Kliton, 20 anni - stiamo cercando di sistemarci». «Io pulisco cantine, lavoro al mercatino dell’usato a Boccea, compro e vendo auto - spiega il marito Imer - impareranno a conoscerci».Nel grande cortile in mezzo alle quattro palazzine al 20 disembra essersi tranquillizzato il clima di tensione dopo due giorni di proteste e contestazioni per l'assegnazione alla famiglia rom dell'appartamento al secondo piano.