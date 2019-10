Casal Bruciato, la madre della vittima dell'agguato: «Erano in tre». Sparati almeno 12 colpi

«Erano in tre. Maurizio è corso in casa, era tutto insanguinato. E stato terribile, terribile. Ora tutto quel sangue...». A parlare all'Adnkronos, ancora tremante, è la madre di Maurizio Mattiozzi, il 48enne romano vittima di un agguato alle 21,40 di ieri sera nel palazzo dove vive, al 147 di via Diego Angeli, a Casal Bruciato. «È stato operato - dice, mentre stringe una busta di plastica verde con dentro qualche effetto personale del figlio - Sto andando di corsa in ospedale a portargli il pigiama». I capelli scuri arruffati, il volto pallido, si destreggia tra i fogli di giornale che coprono il sangue dell'uomo e le chiazze che non sono state ancora pulite. «Vede? - indica scuotendo l'unica mano libera - qui ci sono i fori di proiettile, eccoli qui. Erano tre - ripete - in tre».



Mi hanno chiamato all'una e mezza di notte, credevo Maurizio fosse morto». Così, all'Adnkronos, Claudia Mattiozzi la sorella del 48enne romano vittima di un agguato ieri sera nell'androne del palazzo al 147 di via Diego Angeli, a Casal Bruciato, dove vive con l'anziana madre. Sono entrambe al reparto Ambi (area assistenziale a media-bassa intensità) dell'ospedale Sandro Pertini dove la vittima, scampata miracolosamente alla morte, è ricoverata dopo aver subito un intervento chirurgico. Chi ha sparato, un uomo accompagnato da due complici, voleva uccidere. Mattiozzi, uscito dal carcere appena cinque mesi fa, è stato rincorso da una raffica di proiettili dal portone della scala A, dove la vetrata è stata danneggiata da due colpi, fin sulla rampa di scale dove altri quattro fori sul muro raccontano la corsa per rifugiarsi in ascensore, chiamato con l'aggressore alle calcagna e ancora imbrattato di sangue, fino al piano dell'appartamento dove qualcuno ha provato a coprire le chiazze rosse con dei fogli di giornale.