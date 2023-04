«Salviamo Casa Papanice», negli spazi di Canova Gallery un dibattito per recuperare un'icona del design italiano

Considerato dagli studiosi di tutto il mondo un capolavoro simbolo dell’architettura postmoderna, Casa Papanice è diventata un'icona del design italiano e parte del nostro patrimonio storico-artistico. Oggi versa in cattive condizioni di conservazione e solleva interrogativi cui siamo chiamati a rispondere con urgenza, come professionisti e come cittadini.

Da una idea di Giorgio Tartaro e dell’arch. Pasquale Piroso, fondatore di Canova Gallery, prende vita un dibattito autentico e profondo, cui partecipano per la prima volta i protagonisti in prima persona: il Professor Architetto Paolo Portoghesi, autore di Casa Papanice, con Edmondo Papanice, nipote del committente e custode dell’Archivio.





