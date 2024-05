Dalla malavita alle famiglie in difficoltà: a Roma la "Casa di Giordano" in ricordo del bambino vittima del terremoto di Amatrice. Gualtieri: «Una catena di solidarietà»

di Lorena Loiacono

Apre la casa di Giordano: l’appartamento, confiscato alla criminalità organizzata, in pochi mesi si è trasformato in una Casa per le famiglie in difficoltà. Un sogno che si realizza nel cuore del municipio 11, dove l’Associazione Insieme a Giordano in pochi anni è riuscita ad aiutare oltre 60 bambini in difficoltà e ora compie un altro salto importantissimo: accoglie i genitori dei bambini che vengono a Roma per curarsi e che spesso, non hanno i soldi per vivere nella Capitale.

E così un dolore immenso, di quelli da cui è difficile rialzarsi, si trasforma in amore per chi soffre: l’Associazione Insieme a Giordano nasce nel 2017, ad un anno dal tragico terremoto di Amatrice del 26 agosto 2016 dove perse la vita il piccolo Giordano, quando aveva solo 4 anni. I suoi genitori, Manuela Barrila e Massimo Ciarpella, hanno pensato che per provare ad affrontare quel dolore insopportabile avrebbero potuto aiutare chi aveva bisogno di aiuto. Per dire sorridere altri bambini e cercare, in quei volti, il sorriso di Giordano. Così hanno fatto; hanno sostenuto bambini malati e genitori, li hanno visti sorride e guarire. Purtroppo qualcuno non ce l’ha fatta. E in quel caso il dolore si rinnova, ogni volta, ma si va comunque avanti.

IL PAPA' MASSIMO: LE FAMIGLIE SONO IN DIFFICOLTA'

“Una delle prime bambine che sono andato a trovare in ospedale - racconta Massimo Ciarpella - si chiamava Agata. Mi ha cambiato la vita. Parlando con i suoi genitori ho capito quanto fosse difficile per loro restare tanto tempo lontano da casa per assistere la bambina a Roma. Da quell’incontro è nata l’idea di aprire una casa per le famiglie come quella di Agata. Oggi quella splendida bambina è un angioletto, sicuramente è insieme a Giordano e ci guidano da lassù”.

TEMPI RECORD

L’Associazione Insieme a Giordano ha vinto un bando, presentato dal Municipio 11 per assegnare un appartamento in via Oderisi da Gubbio, in zona Marconi-Portuense, confiscato alla criminalità organizzata, ed ha ricevuto le chiavi nello scorso mese di gennaio. E’ stata avviata la ristrutturazione con l’aiuto di partner che hanno donato mobili e biancheria, condizionatori e tinte per le pareti oltre a tutti gli attrezzi da cucina. In 4 mesi il sogno si è avverato.

L’INAUGURAZIONE IN UN GIORNO SPECIALE

“Oggi - spiega commossa Manuela Barrila, mamma di Giordano - mio figlio avrebbe compiuto 12 anni. E’ la data del suo compleanno, oggi nasce la sua casa. Voglio festeggiare così. Lo facciamo per lui, per far sorridere i bambini che soffrono e le loro famiglie. Gli staremo vicini in ogni modo”.

SINDACO GUALTIERI: “RISTRUTTURAZIONE VELOCISSIMA, SIETE STRAORDINARI"

E intorno a loro, ieri, c’era l’abbraccio di un intero quartiere: “Siete persone straordinarie, avete fatto un lavoro incredibile - ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri - avete avviato e concluso i lavori in pochissimo tempo, dateci qualche consiglio per i cantieri di Roma. Niente di più bello poter offrire non solo un alloggio ma anche dal calore umano e solidarietà. Avete avviato una catena di solidarietà bellissima. Abbiamo scelto di mettere il patrimonio nelle mani di queste realtà e mi auguro che questa rete di solidarietà sia contagiosa”.

TOBIA ZEVI: “UNA GIORNATA STRAORDINARIA”

“Questa Casa - ha commentato l'Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale Tobia Zevi - ospiterà persone in difficoltà e oggi sentiamo la vicinanza di tutti, anche dei vicini del palazzo che sono qui. E’ una giornata straordinaria per la Roma. E’ evidente che l’Associazione “Insieme a Giordano” è composta da persone incredibili. E’ questa la comunità che dobbiamo portare avanti”.

GIANLUCA LANZI: "PRIMA VOLTA NEL MUNICIPIO 11"

“Oggi nel giorno in cui è nato Giordano, nasce la Casa di Giordano. Per noi è una grandissima soddisfazione - spiega Gianluca Lanzi presidente del Municipio 11 - si tratta del primo bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnato a un’associazione simile nel municipio 11. Verranno accolte gratuitamente le famiglie in difficoltà: è un progetto che ha coinvolto tantissimi cittadini e tantissimi partner. Una bellissima pagina per la nostra città”.



