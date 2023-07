Tentano di prelevare da carte di credito rubate: polizotto in coda al bancomat li fa arrestare

di Niccolò Dainelli

Si sono presentati al bancomat e hanno iniziato a cercare di prelevare dei contanti. Una scena che si ripete ogni giorno migliaia e migliaia di volte in Italia, ma il problema è che i due uomini erano in possesso di 4 carte di credito. Una scena che ha insospettito un esperto investigatore di polizia che, era in fila proprio dietro di loro e che ha subito avvertito i colleghi in servizio. Ma procediamo con ordine.

Hanno tentato di prelevare contanti usando delle carte di credito appena rubate, ignari che il cliente in fila dopo di loro fosse un esperto investigatore. Due 52enni sudamericani sono stati arrestati in flagranza di reato perché gravemente indiziati di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La vicenda è avvenuta a Roma in uno degli sportelli automatici della Tuscolana. Un ispettore del commissariato Romanina, mentre era in fila per effettuare un’operazione, ha notato 2 uomini il cui atteggiamento è risultato a lui sospetto: mentre uno cercava affannosamente di prelevare usando più carte, l’altro, di spalle rispetto al coetaneo, si guardava intorno con fare circospetto.

Il poliziotto ha fatto intervenire una pattuglia del suo Ufficio, poi proceduto al controllo dei due (ora indagati) insieme ai colleghi.

Al termine degli accertamenti di rito, acquisita anche la denuncia della vittima che ha esibito gli sms di alert ricevuti dalla banca, i 52enni sono stati arrestati e posti a disposizione della magistratura.

