Caos carte d'identità a Roma: dopo la denuncia di Leggo spuntano nuove date per i rinnovi

A Roma, dopo la denuncia di Leggo.it, la carta di identità diventa più accessibile: da 4 mesi di attesa si scende a 10 giorni. A distanza di poche ore, quindi, sono usciti fuori dall'agenda comunale 14 nuovi appuntamenti disponibili per richiedere un documento.

Roma, caos anagrafe: attese infinite per la carta d'identità

CARTA IDENTITA': IERI SERA IL CAOS

Ieri sera infatti (come riportato questa mattina da Leggo.it) alle 19 circa la prima data disponibile per una prenotazione era il 25 maggio. Seguivano pochi appuntamenti nel mese di maggio, appena sei, per poi essere catapultati a gennaio 2022. Quindi dopo i primi fortunati, tutti gli altri dovevano aspettare un anno. Si tratta di una situazione che va avanti da mesi: l’attesa per un appuntamento, infatti, spesso arriva a 4 mesi. L’unico modo per provare ad accelerare i tempi è controllare costantemente se esce una data all’improvviso, in caso di disdetta.

CARTA IDENTITA': DA QUESTA MATTINA NUOVE DISPONIBILITA'

In questo momento invece, se si accede al sito cartaidentita.interno.gov.it, per un appuntamento con gli uffici comunali di Roma Capitale sono disponibili nuove date a breve giro: per il 9 febbraio, poi c'è qualche disponibilità per marzo e aprile, in tutto 14 date, e infine torna la stessa progressione di appuntamenti presente ieri sera. Vale a dire qualcosa a maggio e poi direttamente si salta a gennaio 2022.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Gennaio 2021, 14:35

