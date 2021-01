Carta d'identità a Roma? Ripassi tra 4 mesi o l'anno prossimo: è caos anagrafe

Roma gennaio 2021, guai a perdere una carta di identità o a volerne una nuova: ci vogliono almeno 4 mesi di attesa per rifarla.

DA 4 A 12 MESI PER UNA CARTA DI IDENTITA’

Quattro mesi di attesa nella migliore delle ipotesi, altrimenti serve un anno. Un’attesa lunga, troppo lunga, che sta decisamente mettendo alla prova la pazienza dei romani. Basta dare un’occhiata alla lista degli appuntamenti disponibili nei vari municipi, per capire che la carta di identità elettronica a Roma sta diventando un miraggio o quasi.

CARTA IDENTITA': COME FUNZIONA IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE

Per chiedere una nuova carta di identità, ad esempio per un minorenne, o per averne una copia a seguito di un furto o di uno smarrimento bisogna avere un appuntamento con uno dei municipi di Roma. Non è necessario rivolgersi al municipio di appartenenza, è possibile andare dove si trova prima posto. Per accedere alla lista degli appuntamenti disponibili bisogna accedere con le proprie credenziali al sito cartaidentita.interno.gov.it, si sceglie la data e l’ufficio più comodi. Poi ci si presenta il giorno prestabilito. Sulla carta il meccanismo funziona perché, prenotando online, si accelerano le procedure e si evita così di aspettare in fila con altre persone, in un ufficio pubblico. Ma in realtà non è così: qualcosa proprio non sta funzionando.

CARTA IDENTITA' ELETTRONICA? NON PRIMA DI MAGGIO

La lista degli appuntamenti disponibili fa impallidire: ieri sera, verso le 19, consultando il sito del cie era disponibile come primo appuntamento il 25 maggio prossimo. Quindi per la carta di identità ci si può presentare comodamente, anche troppo comodamente, tra 4 mesi. Tra le prime date disponibili a maggio ci sono gli appuntamenti per gli uffici di via Fabiola nel municipio 12 e per via Tiburtina nel municipio 4 dove è disponibile anche un appuntamento nella sede di via san Romano. Ma bisogna sbrigarsi ad aggiudicarsi il posto perché tra poche ore, probabilmente già oggi, quei primi 6 appuntamenti disponibili per maggio potrebbero essere presi e quindi non essere più disponibili. A quel punto si passa direttamente al prossimo anno: 7 gennaio 2022. Praticamente tra un anno: a prima vista sembra di avere letto male e invece è proprio così. Gli appuntamenti sono al municipio 7 in via Fortifiocca o nella sede di piazza Cinecittà. Queste erano le date disponibili ieri sera: oggi potrebbero non esserci più.

CACCIA ALL’APPUNTAMENTO

L’unico modo per provare ad accelerare i tempi è collegarsi continuamente per vedere se, da un momento all’altro, si rendono disponibili nuove date. Si aprono finestre temporanee perché si libera una data e, appena esce sul sito, viene presa al volo. Quindi, come i romani hanno ormai dovuto imparare per bene, bisogna armarsi di tanta pazienza e collegarsi ogni giorno alla ricerca di una data migliore.

DISPOSTI A TUTTO

Inutile cercare per forza un ufficio vicino casa, per avere la data migliore bisogna essere pronti a spostarsi in tutta Roma, da un municipio all’altro. Almeno chi può, si sposta. Non tutti ovviamente sono pronti a farlo, magari una persona anziana preferisce rivolgersi all’ufficio comunale del quartiere invece di salire su un bus e raggiungere l’altro lato della città. Soprattutto ora, in emergenza Covid, quando i mezzi sovraffollati fanno paura.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Gennaio 2021, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA